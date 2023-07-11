رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي أوزبكستان ولاتفيا وحاكم كومنولث جزر البهاما ورئيس وزراء فنلندا

المصدر: أبوظبي ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شوكت ميرضيايف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شوكت ميرضيايف.

يمين دستورية

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إدغارز رينكيفيتش، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية لاتفيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إدغارز رينكيفيتش.

ذكرى استقلال

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كورنيليوس الفن سميث، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كورنيليوس الفن سميث، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فيليب إدوارد ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما.

تشكيل حكومة

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بيتيري أوربو، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية فنلندا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيتيري أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا.

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