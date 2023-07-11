«أوقاف دبي» توقع مذكرة تفاهم لدعم الوقف المبتكر

المصدر: دبي- البيان

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وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مذكرة تعاون مع شركة «باي أند ون» للتجارة العامة، و يهدف التعاون إلى إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي الشركة التبرع عبر التطبيق الإلكتروني للمبيعات بهدف دعم المشروعات الوقفية للمؤسسة.

وبحضور الشيخ محمد بن عبدالله بن راشد النعيمي شركة مالك «باي أند ون» وعلي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وقع المذكرة من جانب «أوقاف دبي» زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد للوقف والمستشار القانوني عبيد المازمي ممثلاً عن شركة «باي أند ون»

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع، وإتاحة خدمة التبرع للمشروعات الوقفية عبر التطبيق الالكتروني للمبيعات الخاص بشركة باي اند ون ليصرف ريعها على جوانب العمل الخيري التي تحددها الشركة.

ونالت شركة «باي اند ون» علامة دبي للوقف تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص وتثميناً لدورها في دعم الوقف المبتكر.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالله بن راشد النعيمي عن شكره لأوقاف دبي على طرحها مثل هذه البرامج التقنية والتكنولوجية، وهو النهج الذي أقرته دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث أصبحت من رائدات التقنية ليس على النطاق العربي فحسب إنما أصبحت في المراتب الأولى عالمياً.

وقال: انطلاقاً من أهمية التعاون في نشر ثقافة الوقف المبتكر ارتأت شركة «باي آند ون» في استحداث تطبيق إلكتروني مبتكر يعمل في دعم الوقف الخيري ونشره وتسهيل الإجراءات، وقد كانت مخرجات الاتفاقية إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي الشركة التبرع بما تجود به أنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني للمبيعات والهادف إلى دعم المشروعات الخيرية والوقفية للمركز.

وأثنى على جميع العاملين في إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على استجابتهم وحرصهم الدائم لتحقيق استدامة الوقف، وأشاد بجهود القائمين على إعداد التطبيق وإشرافهم على العمل حتى خرج إلى النور. ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني أفكار مميزة وقنوات جديدة لإتاحة الفرصة للمتعاملين والمشاركة في دعم الوقف الخيري لتلبية احتياجات الشرائح الضعيفة من أفراد المجتمع.

مساهمات

وأثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، على التعاون مع شركة «باي اند ون» ومساهمتها في توفير قناة جديدة لإتاحة التبرع أمام متعامليها والمشاركة في دعم المشروعات الوقفية الخيرية وتلبية احتياجات المجتمع.

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