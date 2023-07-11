محمد بن راشد يتجوّل بالدراجة الهوائية على قناة دبي المائية

المصدر: دبي – البيان

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قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بجولة بالدراجة الهوائية في مسار الدراجات على قناة دبي المائية.

رافق سموه خلال الجولة الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع مرافقيه خلال جولته على قناة دبي المائية.

وتعد قناة دبي المائية إحدى أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإضافة معلم حضاري وسياحي وتجاري فريد من نوعه، يقدم أسلوباً جديداً للحياة في مدينة دبي، ويجسد حرص سموه على طرح وتبني الأفكار المبتكرة والريادية، التي تقدم رؤية جديدة ومتجددة لتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وأضفت قناة دبي المائية جمالاً على جمال دبي، فلم تكن مجرد مشروع اقتصادي حضاري وتنموي، بل متنفساً للعديد من الأشخاص الذين يقصدون جمالها ويمارسون على ضفافها هواياتهم ورياضتهم المفضلة.

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