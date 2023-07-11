اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي ستجري 7 أكتوبر المقبل. ويأتي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات 2023، والذي يتضمن تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابي أينما وُجدوا وبكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز مسيرة تطور ونجاح تجربتنا البرلمانية.

فتح باب الترشح

ويوضح الجدول التسلسل الزمني لأهم محطات العملية الانتخابية؛ ابتداء بإعلان فتح باب الترشح في 15 أغسطس ولمدة 4 أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في 25 أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام. وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر 2023. وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و 28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

التصويت المبكر

وسوف ينطلق التصويت المبكر، والذي يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم - مبكراً - قبل يوم الانتخاب الرئيس، يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت)، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، وهو ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان، سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

إعلان القائمة النهائية للفائزين

وفقاً للجدول الزمني سيكون يوم 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب التي ستحددها اللجنة من خلال نظام التصويت الإلكتروني، أو من خلال «نظام التصويت عن بُعد» عبر الإنترنت، مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات.

وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز في تاريخ 8 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على جميع الطعون المقدمة في تاريخ 13 أكتوبر، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين (وذلك في حال عدم وجود انتخابات تكميلية). وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية، لممارسة واجبهم الوطني في التصويت أو الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيهم الشروط، كما تدعو اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass للتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل وغوغل ستور، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال الخاص باللجنة على الرقم (600500005).

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