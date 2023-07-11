محمد الشرقي: المؤسسات المجتمعية تعزز الوعي الفكري لدى الأفراد

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الوعي الفكري لدى الأفراد وتمكينهم من أدوات البحث والتساؤل والانفتاح الثقافي، وأهمية مدّ جسور العلوم الفلسفية بين شعوب العالم أجمع.

جاء ذلك في لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور لوكا ماريا سكارانتينو رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الفلسفة، رئيس الكونغرس العالمي للفلسفة.

وأشار سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بنشر العلوم الإنسانية عامة، والفلسفة خاصة، في الإمارة، وتعزيز حضورها العربي والعالمي عبر المبادرات والمشروعات الثقافية التي تعزز جهود دولة الإمارات بين دول العالم في هذا المجال. وجرى في اللقاء تبادل الحديث في مختلف الموضوعات الفلسفية الراهنة، وجهود الجمعيات الفلسفية في أنحاء العالم في ترسيخ القيم الإنسانية الجامعة للبشر.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، والمؤتمر الدولي للفلسفة، في تعزيز منظومة العمل الفلسفي في مختلف دول العالم.

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