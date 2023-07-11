دبي تتصدر معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تصدرت دبي معدلات توزيع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم 79 ألف مواطن، بنسبة 47.4 %، تلتها أبوظبي بنسبة 38.6%، ثم الشارقة 7.1%، وعجمان 2.5%، ورأس الخيمة 2.0% والفجيرة 1.7% وأم القيوين 0.7%.

جاء ذلك ضمن إحصاءات نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن المهن الكتابية استوعبت النسبة الأكبر من عدد العاملين في القطاع الخاص، بواقع 35.4%، تلاها مهن الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 15.9%، فيما جاءت وظائف الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية ثالثاً بواقع 14.9%، ومهن الخدمات والبيع رابعاً بواقع 12.7%، فيما حلت مهن «المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال» في المركز الخامس، ضمن أكثر المهن، التي يعمل بها المواطنون بواقع 9.1%.

10 أنشطة

وأشارت الإحصاءات إلى أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتوزعون على 10 أنشطة اقتصادية، ويستحوذ قطاع خدمات الأعمال على النسبة الأعلى من المواطنين، بواقع 32.4%، تلاه قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 14.7%، ثم التجارة وخدمات الإصلاح التي تستحوذ على 14.4% من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص، وفي تجارة الجملة والتجزئة 13.5%، وفي الإنشاءات 13.4%، بالإضافة إلى قطاع التشييد 13.3%، والصناعات التحويلية 12.8%، والوساطة المالية 10.3%، والأنشطة المالية والتأمينية 10.2%، والتعدين واستغلال المحاجر 10 %.

كما وزّعت الإحصاءات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحسب المؤهلات التعليمية، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين بشهادات جامعية ودراسات عليا 40.8%، والحاصلين على الثانوية 46.4%، وأخيراً ما دون الثانوية 12.8%.

17 ألف شركة

وجاءت هذه الإحصاءات بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مهلة مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر بلغ نحو 79 ألفاً، وذلك بزيادة نسبتها 57% مقارنة بالأعداد، التي تم الإعلان عنها بنهاية 2022، والتي بلغت 50,228 مواطناً، وأن نحو 17 ألف شركة في القطاع الخاص وظفت المواطنين.

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