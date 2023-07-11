ولي عهد عجمان يعزي في وفاة حميد سيف المهيري

المصدر: عجمان - وام

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قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله حميد سيف راشد المهيري.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، صباح أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد راشد بن غدير، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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