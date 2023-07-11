إدارة النفايات الخطرة.. منظومة آمنة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتعزيز الإدارة السليمة للنفايات الخطرة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وسن التشريعات البيئية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، ويبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، الذي يُعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، جهود ومبادرات دولة الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الحياد المناخي.

ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.

قواعد

وحرصت دولة الإمارات على وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم إدارة النفايات الخطرة، من خلال القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي حظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة، ثم جاء نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والطبية، الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2001، ليضع الضوابط والإجراءات التفصيلية لتنظيم عملية تداول هذا النوع من المواد، بهدف التقليل إلى الحد الأدنى من المخاطر والأضرار، التي يمكن أن تنجم عن تداولها بصورة غير مناسبة.

ممارسات عالمية

كما أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة، وتقليل الضرر على صحة الإنسان.

وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وحددت اللائحة الاشتراطات اللازمة، لضمان التزام المنشآت بالإدارة السليمة للنفايات الخطرة، حيث تتولى السلطة المختصة متابعتها، ومنها فصل النفايات الخطرة المتولدة عن النفايات غير الخطرة، وفقاً لما تحدده السلطة المختصة، ومعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها، وفق متطلبات هذه السلطة.

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة أيضاً قراراً في عام 2015 بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة، وعبوات المبيدات الفارغة، وذلك حرصاً من الوزارة على ضمان التخلص الآمن من النفايات الخطرة.

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