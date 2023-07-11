«بيئة أبوظبي» تستعد للمؤتمر العالمي للتربية البيئية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد هيئة البيئة- أبوظبي لاستضافة الدورة الـ 12 من المؤتمر العالمي للتربية البيئية، والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث سيتم تنظيم المؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الشبكة الدولية للمؤتمر العالمي للتربية البيئية- إيطاليا، في الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط.

حظيت هيئة البيئة- أبوظبي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، بصفتها الشريك الاستراتيجي الدولي للمؤتمر، ويؤكد هذا الدعم أهمية هذا الحدث على المستوى العالمي، ويتم تنظيم المؤتمر بدعم من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

دعوة

وفي أعقاب الدعوة، التي أطلقتها لتقديم الملخصات، استلمت الهيئة ملخصات لأوراق العمل أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث أتاحت الهيئة فرصة المشاركة بأربع لغات مختلفة هي الإنجليزية، والعربية، والفرنسية والإسبانية، وذلك للتشجيع على المشاركة من مختلف الدول.

ومنذ الإعلان الرسمي عن استضافة الهيئة لهذه الفعالية الدولية، خلال المؤتمر العالمي الحادي عشر للتربية البيئية، الذي أقيم في مدينة براغ بجمهورية التشيك في مارس 2022، بدأت الهيئة في الاستعداد لاستضافة هذا المؤتمر المهم، الذي يعتبر من أهم الفعاليات والمؤتمرات، التي تقام في مجال التربية والتعليم البيئي في العالم، حيث سيقام في أبوظبي تحت شعار: «التواصل بين الشعوب- صناعة الغد».

لجان

وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتشكيل اللجان التنظيمية المحلية والدولية، حيث تقوم اللجنة المحلية المنظمة بالإشراف على المؤتمر وتنفيذه جدول أعماله، وستقوم اللجنة العلمية للمؤتمر، التي تتألف من 50 عضواً محلياً ودولياً، وتضم نخبة من الباحثين المتميزين والعلماء المتخصصين وأعضاء من المؤسسات الأكاديمية، بمراجعة ملخصات أوراق العمل، ووضع البرنامج النهائي للمؤتمر.

كما سيعقد بالتوازي مع المؤتمر الرئيسي، مؤتمر خاص بالشباب، وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيمه، وقد قامت اللجنة بتطوير استبيان موجه للشباب لوضع برنامج المؤتمر، وقد تلقت الهيئة إلى الآن مشاركات من أكثر من 100 شاب.

وفي هذا الإطار قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة- أبوظبي: «تجرى الاستعدادات لاستضافة الدورة الـ 12 من المؤتمر العالمي للتربية البيئية، الذي سُيعقد في عام2024، نرحب باستقبال الملخصات حتى 31 أغسطس وباب التسجيل المبكر مفتوح الآن، ولقد شهدنا اهتماماً نوعياً بهذا الحدث المهم، فبعد الإعلان عن بدء استقبال ملخصات أوراق العمل استملت اللجنة العلمية مشاركات من أكاديميين وباحثين من 30 دولة، ونعمل حالياً على جمع قائمة المشاركين والمتحدثين، حيث نتوقع مشاركة أكثر من 2000 شخص في هذا المؤتمر».

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