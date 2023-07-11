«صحة أبوظبي» توفر 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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حددت دائرة الصحة- أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مستهدفات التوطين في كل منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة، لتوفر 5,000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025، داعية كل المنشآت الصحية في الإمارة إلى العمل لتحقيق مستهدفات التوطين، من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين، ضمن كوادرها الصحية والإدارية.

وأشارت الدائرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة لرفع معدلات التوطين في المهن الطبية، التي تشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك في الكوادر الإدارية، التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها. يأتي ذلك تماشياً مع جهود الدائرة لتزويد قطاع الرعاية الصحية بالمواهب الوطنية لتحقيق أجندة التوطين للقوى العاملة الصحية، وضمان استدامتها.

وقالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة تم تطبيق مستهدف التوطين لدى منشآت الرعاية الصحية بأبوظبي حرصاً منا على تمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في منظومة الرعاية الصحية، بما يعزز مخرجاتها ويؤسس لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في الإمارة».

وأشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالجهود، التي تقوم بها دائرة الصحة- أبوظبي لرفع معدلات التوطين في الإمارة، ومتابعة المنشآت لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الصحي، بما يتوافق والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وذلك بما يعزز توفير بيئة عمل داعمة ومساندة لمواطني الدولة وخصوصاً العاملين منهم في مجال الرعاية الصحية، بما يؤهلهم ويمكنهم من شغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي والمهم.

كما أشاد بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات في الدولة لتوفير سبل النجاح ودعم برامج ومبادرات «نافس»، وذلك لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية، وتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في مختلف المجالات والقطاعات في الدولة، بما يحقق أهداف البرنامج، وبما يصب في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ وتوحيد الجهود لدعم وتبني المواهب الوطنية، وتأهيل الكوادر الإماراتية ورفع تنافسيتها، وزيادة حضورها، ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

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