5 عمليات روبوت لعلاج مضاعفات العمليات القيصرية

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكن قسم النساء بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة، من إجراء خمس عمليات جراحية روبوتية ناجحة للنساء بنسبة 100%، وذلك لعلاج مضاعفات العمليات القيصرية، لسيدات تم تحويلهن لعيادة الروبوت في المستشفى عن طريق العيادات النسائية وقسم الطوارئ،

وتم تشخيص الحالات في قسم الأشعة باستخدام الأشعة المغناطيسية، وفي وحدة طب الأجنة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، حيث خضعن بعد الاستشارة والمتابعة للجراحة الروبوتية الدقيقة، التي تكللت بالنجاح التام، وبدون أي مضاعفات، وذلك من خلال متابعة جميع الحالات مباشرة بعد العملية.

وأكدت الدكتورة صفية الخاجة مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال أن هذا الإنجاز الطبي يعتبر واحداً ضمن سلسلة من نجاحات فريق النساء بالمستشفى، الذي يعمل بكفاءة متميزة في مجال الجراحة الروبوتية للنساء، وعلى رأسه الطبيبة الإماراتية منى كشواني.

وكشفت الخاجة عن ارتفاع معدلات المضاعفات الطبية المتعلقة بجرح عضلة الرحم لدى النساء نتيجة الولادة القيصرية، ومن أهمها جيب الرحم والحمل خارج الرحم، نتيجة لارتفاع معدلات الولادة القيصرية حول العالم في كثير من الدول بنسبة تزيد على 21 %، أي بمعدل واحد من كل خمسة أطفال حول العالم يولد بالعملية القيصرية لأسباب مختلفة طبية أو غيرها حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2021.

وأفادت الدكتورة منى كشواني أخصائية أمراض نساء بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال أن 70% من النساء اللواتي خضعن لعمليات ولادة قيصرية واحدة أو أكثر هن عرضة للإصابة بحالة جيب الرحم أو الرتج في موقع ندبة رحم القيصرية السابقة، وذلك بسبب عدم التئام أنسجة جرح الرحم، الذي له علاقة بمكان الجرح، وطريقة خياطة الرحم أثناء العملية القيصرية، أو التصاقات البطن وعوامل أخرى كثيرة، ولكن ثلثهن يعانين من مضاعفات الولادات القيصرية مثل نزيف الدم غير الطبيعي، أو النزيف الحاد بعد الدورة الشهرية، كما أنها قد تؤدي إلى العقم، وحدوث الحمل خارج الرحم في حالات أخرى.

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