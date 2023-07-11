شرطة الشارقة تكرم متعاوناً تقديراً لأمانته

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كرم العقيد عبدالله راشد علاي النقبي رئيس مركز شرطة واسط الشامل بالشارقة، ملك محمد سليم أوان آسيوي الجنسية، وذلك تقديراً لتعاونه مع أجهزة الشرطة، وأمانته وحسن تصرفه تجاه مال الغير، حيث عثر على محفظة، تحوي مستندات رسمية ومبلغاً مالياً، وقام بتسليمها إلى مركز الشرطة، بهدف العثور على صاحبها وإعادتها له.

وأشاد العقيد عبدالله علاي بأمانة المكرم، وحسن تصرفه، الذي أسهم في إرجاع المفقودات إلى صاحبها، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي ضمن منهجية شرطة الشارقة في تفعيل دور الشراكة المجتمعية للمتعاونين مع رجال الشرطة لدورهم الإيجابي، الذي يسهم في الحفاظ على الأمن والأمان في المجتمع، داعياً كل أفراد الجمهور بأن يحذوا حذوه، ويكونوا أفراداً مساهمين في المسؤولية المجتمعية، والتعاون والتواصل مع أجهزة الشرطة في الحالات الطارئة عبر الرقم «999»، وفي الحالات غير الطارئة عبر الرقم «901».

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