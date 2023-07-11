«الاتحادية للضرائب» تبحث نتائج ضبط السلع المهربة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في مقرها بإمارة أبوظبي اجتماعاً مع إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والإدارة في ما يتعلق بضبط السلع الانتقائية المهربة في إمارة أبوظبي والتي لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها واستعراض النتائج المحققة.

آليات

وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة الدوريات الخاصة المقدم الركن الطيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وخالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وحضره أعضاء من إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة وإدارة الدوريات الخاصة، آليات ضبط هذه المنتجات عبر الحملات التي يقوم بها الفريق المشترك بين الهيئة وقسم المرصاد في مدينة أبوظبي وضواحيها إضافة إلى مدينة العين ومنطقة الظفرة في إطار خطط الهيئة للإسهام في تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية التجارة الشرعية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة والتهرب من دفع ضريبتها.

وبحث الاجتماع نتائج الحملات المشتركة في الفترة من سنة 2021 وحتى سنة 2023، والتي سجلت تحرير 87 محضر ضبط، فيما بلغ عدد المنتجات الانتقائية المضبوطة 688.543 ألف منتج في الوقت الذي أسهم فيه قسم المرصاد بضبط %39.5 من البضائع المهربة المضبوطة في إمارة أبوظبي.

تعاون

ويمتد نطاق الشراكة بين الهيئة الاتحادية للضرائب وقسم المرصاد ليشمل التعاون المشترك على ضبط جميع السلع الانتقائية المهربة في إمارة أبوظبي والتي لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها، وتشمل كلاً من التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة.

وقدم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان الشكر للهيئة الاتحادية للضرائب على جهودها وسعيها الحثيث لتحقيق نظام ضريبي عادل يواكب رؤية دولة الإمارات ويضمن تطبيق التشريعات والقوانين مؤكداً أن التعاون بين الإدارة والهيئة يصب في المصلحة العامة للدولة ويُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية.

جهود

ووجه خالد البستاني الشكر لإدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي وفريق المرصاد على جهودهم وتعاونهم الكبير، والدعم اللامحدود الذي يُقدم بشكل دائم ومستمر، ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لبناء نظام ضريبي متكامل وعادل في الدولة كما أشاد بسرعة استجابة الفريق والتجاوب الفوري في الحالات الطارئة حمايةً لحقوق المستهلكين ولمكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.

كما سلط الاجتماع الضوء على التحديات التي تواجه عمل الفريق وفرص التحسين المتاحة للخدمات، وسُبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة المستقبلية بين الهيئة وفريق المرصاد.

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