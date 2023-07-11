مدير مركز حماية الدولي يتفقد الدورات الصيفية

المصدر: (دبي- البيان)

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تفقد العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، البرامج والدورات الطلابية في عدد من المراكز الصيفية، ضمن برنامج فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة أكثر من 1350 طالباً وطالبة يمثلون 20 جنسية

وأوضح العقيد عبد الرحمن المعمري أن البرنامج يتميز بالعديد من البرامج والدورات التخصصية منها دورة المُنقذ الصغير «السباحة»، ودورة في الغوص، ودورة المُتحري الواعد، ومبادرة أجيال الفروسية، ومبادرة الدراجات الهوائية، ودورة ضابط المستقبل «أمن المدارس».

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