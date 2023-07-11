«الطوارئ والأزمات» يبحث استمرارية الأعمال في أبوظبي

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أجرى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي ومركز الإحصاء ـ أبوظبي وأكاديمية ربدان، دراسة تفصيلية لتقييم مستويات المعرفة والخبرة والكفاءة لدى الكوادر العاملة في مجال إدارة استمرارية الأعمال في حكومة أبوظبي. وسعت الدراسة التي أُجرِيَت على فئتي الإدارات العليا في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، وفِرَق العمل التخصُّصية بمختلف أدوارها الخاصة بتطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال، إلى تحديد مستوى المعرفة والخبرة لدى الكفاءات الحكومية في الإمارة بهذا المجال، بهدف تحديد التوصيات اللازمة لتأهيل كوادر وطنية وقيادية قادرة على ريادة منظومة استمرارية الأعمال على مستوى القطاع الحكومي في الإمارة، ما يُسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث بمختلف أنواعها.

وبهذا الصدد، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة: «يأتي إجراء هذه الدراسة في إطار مساعي المركز المتواصلة للارتقاء بجاهزية الجهات الحكومية وكوادرها في مجال استمرارية الأعمال، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز صمود الإمارة واستمرارية أعمالها في وجه التغييرات والمخاطر بمختلف أنواعها. (أبوظبي - البيان)

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