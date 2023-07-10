المرر يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي - الروسي بموسكو

المصدر: وام

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شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية والذي عقد، اليوم الاثنين، بالعاصمة الروسية موسكو برئاسة معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية الاتحاد الروسي وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام للمجلس.

جرى خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية 2023- 2028 والتي تتضمن أوجه التعاون بين الطرفين.

و صدر عن الاجتماع بيان مشترك تناول المواقف التي تم التوافق عليها بشأن تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

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