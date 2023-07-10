"شباب منتدى صناع السلام "يؤكدون أهمية استضافة الإمارات " COP28"

المصدر: وام

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أكد المشاركون في منتدى شباب صناع السلام المقام في جنيف أهمية استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية " COP28 " في نوفمبر القادم، حيث يعكس ذلك حرص الامارات على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغيير المناخي وايجاد الحلول النعاجعة لها .

وأشارت أميره المزروعي خلال مشاركتها في منتدى شباب صناع السلام إلى تضامن أكثر من 50 شابا من مختلف دول العالم خلال الجلسات النقاشية من أجل إيجاد حلول لقضايا المناخ .و رحبت بجميع شباب العالم للمشاركة في هذه الموتمر العالمي للمساهمه في إبراز أفكارهم الخلاقة ومبادراتهم المبتكرة التي من شأنها أن تثري مسيرة العمل المناخي العالمي.

و أشاد المشاركون في المنتدى بالمبادرات التي يقدمها مجلس حكماء المسلمين في منتدى شباب صناع السلام والتي تعمل على تعزز الاستدامة ،مشيرين إلى ان دولة الامارات تعتبر رائدة في تمكين الشباب وتؤمن بأهمية دورهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة حول العالم .

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