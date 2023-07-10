تصوير مجرة الدوامة من سماء الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تمكن فريق فلكي من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي التقاط صورة لمجرة "الدوامة" التي تحمل الرمز (M51)، وتظهر في الصورة مجرة صغيرة متداخلة معها.

وأشار المركز الوطني إلى أن مجرة الدوامة تبعد عن كوكب الأرض نحو 31 مليون سنة ضوئية، أي أن الضوء يحتاج إلى 31 مليون سنة ليصل إلى الأرض، فيما يبلغ قطرها 77 ألف سنة ضوئية.

تقع مجرة الدوامة في مجموعة السلوقيان، ويعتقد بوجود ثقب أسود عملاق في مركزها، ولهذه المجرة ذراعان كبيران، وتظهر فيها العديد من أماكن تكون النجوم الحديثة، وضم فريق المرصد الذي قام بالتصوير بمرشحات ملونة قياسية، لمدة 15 ساعة كل من: أسامة غنام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، ومحمد عودة.

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