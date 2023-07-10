منصور بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه رئيساً لبلاده

المصدر: وام

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أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع شوكت ميرضيايف، هنّأه خلاله بإعادة انتخابِه رئيساً لجمهورية أوزبكستان.

ونقل سموه، خلال الاتصال تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لشوكت ميرضيايف، وتمنّيات سموّهِما لجمهورية أوزبكستان وشعبِها الصديق مزيداً من الخير والتقدُّم والازدهار.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس شوكت ميرضيايف بالتوفيق والسداد والنجاح في قيادة جمهورية أوزبكستان نحو مزيدٍ من التطوّر والاستقرار.

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وسبُل تنميتِها في شتى المجالات والقطاعات بما يُحقّق المصالح المشتركة للدولتيْن والشعبيْن الصديقيْن إلى جانب استعراض عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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