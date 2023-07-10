راشد المعلا يتفقد موقع حادث حريق مصنع العطور بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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وجه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الشكر إلى فرق الدفاع المدني التي تتعامل مع حادث الحريق في مصنع العطور بمنطقة أم الثعوب الصناعية.

وثمّن سمو ولي عهد أم القيوين جهود رجال إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، والدعم المباشر من فرق الدفاع المدني من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة في التعامل مع الحادث والسيطرة عليه دون الامتداد الى المباني المجاورة، ودون تسجيل أي إصابات بشرية.

جاء ذلك خلال تفقد سموه موقع الحادث يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، والعقيد خالد الشامسي نائب مدير عام إدارة الدفاع المدني بعجمان.

احتواء

من جهته، أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني ظهر اليوم يفيد بوجود حريق في مصنع للعطور بمنطقة أم الثعوب الصناعية؛ وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من مركز الإدارة، ومركز الأقرن، ومركز الراعفة إلى مكان الحادث، وبإسناد من فرق الدفاع المدني في كل من دبي، و الشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة؛ حيث تبين وجود حريق بداخل مخزن العطور، فتم احتواؤه، دون وقوع خسائر بشرية ولا اختناقات.

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