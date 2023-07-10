دبي تستأثر بـ 47.4 % من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة

المصدر: دبي - البيان

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استأثرت إمارة دبي بنسبة 47.4 % من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الدولة (79 ألف مواطن)، بحسب بيانات أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الاثنين، وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية بـ 38.6%، وذلك وفقاً لإحصائية حول المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مستهدفات التوطين نصف السنوية بتاريخ 7 يوليو 2023.

وكشف وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحصائيات إضافية حول المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مستهدفات التوطين نصف السنوية.

وبحسب إحصائية الوزارة، توزع المواطنون العاملين في منشآت القطاع الخاص في إمارات الدولة من إجمالي (79 ألف مواطن)

دبي 47.4%

أبوظبي 38.6%

الشارقة 7.1%

عجمان 2.5%

أم القيوين 0.7%

رأس الخيمة 2.0%

الفجيرة 1.7%

10 أنشطة اقتصادية

وبحسب بيان الوزارة، جاء توزيع المواطنين على أكثر 10 أنشطة اقتصادية يعملون بها في القطاع الخاص من إجمالي (79 ألف مواطن)

1- خدمات الأعمال 32.4 %

2- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 14.7%.

3 - التجارة وخدمات الإصلاح 14.4%.

4- تجارة الجملة والتجزئة 13.5%.

5 - الإنشاءات 13.4%.

6- التشييد 13.3%.

7- الصناعات التحويلية 12.8%.

8- الوساطة المالية 10.3%.

9 - الأنشطة المالية والتأمينية 10.2%.

10 - التعدين واستغلال المحاجر %10%.

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