تنويه مهم من السفارة الإماراتية في طوكيو

المصدر: البيان

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ناشدت السفارة الإماراتية في اليابان مواطني الدولة المتواجدين هناك، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت السفارة على موقعها الرسمي في تويتر: "تناشد سفارة الدولة في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية في جزيرة كيوشو وكل من منطقة Fukuoka و Saga و Oita والتي ستستمر حتى يوم الغد الثلاثاء، كما حذرت وكالة الأرصاد اليابانية بأن موجة الأمطار سوف تتحرك باتجاه الشمال الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، علما بأن هذا أعلى تحذير تصدره الوكالة من المستوى الرابع".

ونوهت سفارة الدولة إلى: "ضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الارقام التالية: الحالات الطارئة: 819059663000+ أو +97180024

دمتم بحفظ الله ورعايته".

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