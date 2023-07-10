أنور قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تشهد حراكاً نشطاً على كل الصعد

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشهد حراكاً نشطاً على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف معاليه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أن الاستعدادات للانتخابات الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي تأتي لتواكب النهج الوطني المبارك الذي يضع المواطن في صلب مسيرة التنمية والاستقرار للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

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