«المخيم الصيفي» يعزز الهوية وريادة الأعمال والإبداع لدى الشباب

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أن المخيم الصيفي الذي دشنه الصندوق، بالتعاون مع الشركاء، يشكل 3 برامج رئيسة، تشمل «الهوية الوطنية، ريادة الأعمال، والإبداع والابتكار عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة»، مشدداً على أنه فرصة مثالية للطلبة والخريجين لاستثمار الإجازة الصيفية الطويلة بالشكل الأمثل، حيث سينطلق في أبوظبي من 17 الجاري ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل، وستحتضن مدارس الدار بأبوظبي العديد من برامجه.

وقال لـ «البيان»: إن التسجيل في «المخيم الصيفي» يشهد إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة والطالبات، حيث تخطى العدد 1475 مشاركاً، رغم أن المستهدف من الطلبة كان 500 طالب وطالبة.

الهوية الوطنية

وأكد القرقاوي على أن صندوق الوطن يعمل على تعزيز ودعم الهوية الوطنية بين الشباب، وهو أمر أساسي في مسيرة نهضة الإمارات، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية والتسلح بمبادئ العلم الرامية إلى الإبداع والابتكار والتنمية، بما في ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشروعاتهم وشركاتهم.

ولفت إلى أن برامج «المخيم الصيفي» تقدم مجموعة مختارة من خريجي الكليات والجامعات، الذين لديهم مبادرات واعدة في تأسيس الشركات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استهدافه للفئات العمرية اليافعة من أعمار 10- 15 عاماً.

وأكد أهمية الدور الكبير للشركاء، وأثره البالغ في إثراء البرامج والخطط الموضوعة، لافتاً إلى أن أبرز الشركاء «الدار للتعليم» التابعة لشركة الدار العقارية، والتي سيتم تنفيذ العديد من البرامج عبر مدارسها، بالإضافة إلى مدارس أدنوك الواقعة في منطقة الظفرة، ومشاركة كليات التقنية العليا ما يعزز التفاعل ونقل المعرفة والخبرة إلى المشاركين. وأضاف أن «المخيم الصيفي» الحالي، استحدث التعليم بواسطة الترفيه، ما يسهم في زيادة تفاعل الفئات العمرية من 10 وإلى 15 عاماً، موضحاً أنها إحدى الأدوات الحديثة في التعلم.

3 برامج

وأشار مدير عام صندوق الوطن، إلى طرح ثلاثة برامج هي «قدوتي، فكرتي ومستقبلي»، حيث يتناول الأول تعريف النشء والشباب بإنجازات القيادة الرشيدة، ومقتطفات للمؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

تنمية المهارات

ولفت إلى أن البرنامج الثاني «فكرتي»، يتناول القدرة على الإبداع والابتكار العلمي والتقني، وتنمية قدرات المشاركين على التفكير المستنير، أما البرنامج الثالث «مستقبلي»، فيتناول دور الشباب في بناء المستقبل، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الإسهام في تنمية قدرات الخريجين والخريجات على تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشروعات اقتصادية ومجتمعية ناجحة.

مشاريع طلابية

وقال مدير عام صندوق الوطن: إنه سيتم ضم الخريجين وطلاب الجامعات، في مخيم «مستقبلي»، وذلك لتمكينهم نحو ريادة الأعمال، وتحويل مشاريعهم إلى واقع ملموس، يدعم الاقتصاد الوطني.

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