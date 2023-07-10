دبي ترسخ نموذجها التنموي الحضاري بمبادرات تعزز جودة إسكان المواطنين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تتواصل الجهود لتعزيز وترسيخ النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، الذي يقوم في جوهره على سعادة الإنسان، بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، لكي تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

حياة كريمة

وتتعدد محاور ومستهدفات برنامج إسكان المواطنين الذي يتابع تنفيذه قادة دبي عن كثب، في إطار تعزيز الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزيزاً لهذه الرؤية، ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، فيما وجه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً المقبلة.

وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وضمن ملف الإسكان، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس، انتهاء بلدية دبي من توزيع 3200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في الإمارة.وأكد سموه تسخير كل الإمكانات من أجل راحة المواطنين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والأسري.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في أبريل 2022 بحزمة إسكانية جديدة للمواطنين في الإمارة بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليارات درهم، تضم مساكن وأراضي لـ 4610 مواطنين، وتتضمن إنشاء 1110 مساكن في منطقة الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في منطقتي أم نهد الرابعة والعوير، ويتضمن المشروع السكني بمنطقة الخوانيج الثانية، عدة خيارات للوحدات السكنية، من فلل، وفلل مزدوجة، وتاون هاوس تلبي الاحتياجات المختلفة لأسر المواطنين.

وتوفر هذه المساكن تجربة معيشية مستدامة، ضمن نموذج رائد يعزز من جودة الحياة، ويؤمن الاستقرار الأسري في بيئة اجتماعية نموذجية، ويتضمن المشروع تخصيص نحو 5 ملايين قدم مربعة من الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة، كما يوفر العديد من الخدمات والمرافق الجديدة، ويتضمن عدداً من المحال التجارية، ونادياً رياضياً، وممشى ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وغيرها من المرافق الخدمية المتميزة والمتطورة.

وتأتي أوامر سموه وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم، لتكون خطوة جديدة لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم دبي، رعاه الله، لتيسير أمور المواطنين فيما يخص قطاع الإسكان، وأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، واستكمال النموذج التنموي للإمارة وفق خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين.

وتنوعت المبادرات الإسكانية التي تعزز جودة حياة المواطنين في الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين في يوليو 2022 البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة على المواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة تسهيلات داعمة لملف إسكان المواطنين، منها رفع قيمة القرض السكني للمواطنين بإمارة دبي لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وشملت التيسيرات كذلك خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتصبح 15 % من الدخل الشهري للمقترض، وإلغاء شرط توفير الرصيد للحصول على أرض سكنية، إضافة إلى خفض قيمة بعض المساكن لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة حوالي 10%، تسهيلاً على المواطنين.

كما تم اعتماد عدة مبادرات للتسهيل على المواطنين لبناء فللهم السكنية في الإمارة تتمثل في إعفائهم من رسوم الرهن العقـاري الخاصة بالقروض السكنية، وإعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة، من دفع رسوم توصيل الكهرباء على ألا تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للأسرة الواحدة للسكن في نفس المناطق الجديدة بما يعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

وتحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من جانبها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أعلنت في فبراير 2022، بدء إنجاز 803 مساكن بقيمة إجمالية قدرها مليار و185 مليون درهم، تتضمن مشروع مساكن منطقة الخوانيج الثانية بدبي، والذي يشمل إنشاء 667 مسكناً للمواطنين بقيمة مليار درهم.

وتضمنت كذلك البدء ببناء مشروع مساكن منطقة الورقاء، والذي يشمل بناء 136 مسكناً للمواطنين، بقيمة 185 مليون درهم، فيما يأتي المشروعان في إطار تعزيز والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

مبادرات

وتتنوع مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، والتي من شأنها تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وإدخال السعادة على قلوبهم، حيث استفاد أكثر من 1100 شخص من مختلف المبادرات التي تطلقها المؤسسة ومن بينها مبادرة «السداد المبكر» منذ إطلاقها وحتى فبراير العام الماضي2022، حيث تم خصم أكثر من 114 مليون درهم، وتستهدف المبادرة تحقيق خصومات مضاعفة لمزيد من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال مبادرة «السداد المبكر»، إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض في حالة قيامه بسداده قبل انقضاء المدة، فيما توفر المؤسسة من خلال مبادرة «عوض» مكافأة مالية تُمنح للمستفيد التي صدرت له موافقة قرض بناء، وقام بإنجاز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، فيما تعزز المبادرتان النموذج التنموي الشامل والمستدام لإمارة دبي في قطاع الإسكان.

وتستهدف مبادرة «السداد المبكر»، إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض في حالة سداده للقرض قبل انقضاء المدة، حيث يتم احتساب قيمة الخصم بناء على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية كذلك منه، وتصل قيمة الخصم المسموح بها في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، وذلك دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة. وتحقق مبادرة «عوض» فائدة مهمة لقطاع كبير من المستفيدين، حيث توفر مكافأة مالية تقوم المؤسسة بمنحها للمستفيد التي صدرت له موافقة قرض بناء.

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