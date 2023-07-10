حاكم عجمان يعزي في وفاة حميد المهيري

المصدر: عجمان- وام

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قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء بوفاة المغفور له، حميد سيف راشد المهيري.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، مساء أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أدى صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، حميد سيف راشد المهيري، الذي وافته المنية أمس. كما أدى الصلاة، في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي وكبار المسؤولين، ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية.

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