«بريد الإمارات» توقع اتفاقية شراكة مع «بريد موريشيوس»

المصدر: (دبي - وام)

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وقعت شركة مجموعة بريد الإمارات اتفاقية مع «بريد موريشيوس»، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية، تماشيا، مع الجهود التي تبذلها الجهتان لاستكشاف آفاق جديدة تدعم التنمية في البلدين.

وأعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بتعزيز الشراكات والمشاريع التجارية والتنمية في قطاع البريد واللوجستيات. وقال فيجاي أناند رامشورن، الرئيس التنفيذي لبريد موريشيوس، إن الاتفاقية تعزز التعاون بين الجهتين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية وبناء القدرات، وخدمات مراكز البريد، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وبموجب أحكام الاتفاقية، يشارك الطرفان في أنشطة تعاون مختلفة، بما في ذلك تبادل المعرفة، وشراكات في إصدارات الطوابع البريدية، ودعم تطوير منصة للتجارة الإلكترونية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: إن المجموعة ستعمل مع بريد موريشيوس لخلق فرص جديدة وتقديم خدمات متطورة.

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