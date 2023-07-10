رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب السودان بذكرى الاستقلال وحاكم عام جزر سليمان باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سلفا كير ميارديت.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السير ديفيد فوناجي الحاكم العام لجزر سليمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السير ديفيد فوناجي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماناسيه سوغافارا رئيس وزراء جزر سليمان.

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