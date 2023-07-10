تطوير نهج في الخدمات الحكومية لتسهيل رحلة المتعامل

المصدر: دبي - البيان

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تواصل حكومة دولة الإمارات جهودها في تطوير نهج تصميم الخدمات الحكومية بوسائل مبتكرة وفعالة ترتكز على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم، لتسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، تتبنى تحقيق الأثر الإيجابي للمتعاملين خصوصاً، والمجتمع.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الدولة ، وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، ويركز على المرونة في تشكيل فرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق النهج الجديد، ونقل المعرفة داخل جهاتهم، للتعاون معاً على تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي.

ويمثل هذا النهج مبادرة حكومية جديدة تسعى لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية يتبنى استدامة عمليات التطوير بدلاً من إدارة المشاريع، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، ويبني على التجربة الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية في الدولة الإمارات، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتمكين المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر.

تميز

وتهدف المبادرة الجديدة إلى ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية على أسس مستقبلية، وتحسين جودة الخدمة وتسريع عمليات التطوير من خلال التركيز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، وتوفير خدمات شخصية ومخصصة ترتقي بتجربة المتعامل.

وجاء الإعلان عن تطوير «نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية»، خلال فعالية نظمها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بحضور أكثر من 200 مسؤول حكومي، بينهم وكلاء الوزارات المساعدون والمديرون التنفيذيون، وعدد من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية، ورواد الخدمات في حكومة الإمارات، وقادة الخدمات الرقمية.

رؤى

وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الدولة أن «نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية» يجسد رؤى القيادة الرشيدة للمستقبل، وتوجهات الدولة لمواصلة العمل لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة ترسي أساساً مهماً للانطلاق نحو آفاق جديدة في مجال الخدمات الحكومية المرتكزة على الإنسان وجودة حياته.

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