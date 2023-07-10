الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 14 نوفمبر المقبل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أعلنت مجموعة أدنيك انعقاد فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويناقش «الكونغرس العالمي للإعلام 2023» على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، منصة عالمية مهمة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي ودوره المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام وضمان استدامته ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتجدد ومتنوع يواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا للكونغرس العالمي للإعلام 2023: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتماشياً مع توجيهاتها يأتي انعقاد النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، ليجسد مكانة دولة الإمارات الراسخة مركزاً محورياً لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل، من خلال التعاون الإعلامي الدولي وتعزيز دور الإعلام بأشكاله المتعددة في دفع الجهود الدولية بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي ويكرس مكانة الإمارات الرائدة عالمياً وجهة للمبدعين والمبتكرين والمواهب في مجال صناعة الإعلام على مستوى العالم».

تقنيات

من جانبه أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أهمية دور الكونغرس العالمي للإعلام في النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الإعلامية، كونه منصة لعرض أحدث التقنيات المتخصصة وحاضنة للابتكار والمبدعين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى دوره في مد جسور التعاون بين مختلف أقطاب الصناعات الإعلامية والقطاعات المساندة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي لعقد الشراكات الاستراتيجية وبحث فرص التعاون المستقبلي.

ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام، منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح الفرصة للمؤسسات الإعلامية حول العالم للتعرف على واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وصياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.

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