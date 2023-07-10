عمر العلماء: الإمارات تتبنى الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل لتسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الأداء لتعزيز جاهزية الدولة وتنافسيتها العالمية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس المجلس، والأعضاء الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومحمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وأحمد سعيد الصياح النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وخالد الشامسي، مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين.

مواكبة

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية مواكبة المتغيرات العالمية وتصميم مبادرات مبتكرة تستبق التحديات من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات الرقمية لخلق فرص جديدة وتصميم نماذج عمل متطورة تقوم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد معرفي مستدام وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وناقش المجلس مستجدات المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومختلف مجالات العمل وزيادة تنافسية الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمات المتعاملين بما يسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة.

واستعرضت لجنة الطاقة سير عمل المشاريع ومدى تطورها وسير عمل منصة البيانات الموحدة وربط الجهات الاتحادية والمحلية في منصة واحدة، كما استعرضت لجنة المواصلات والخدمات اللوجستية مدى تطور ودراسة مشروع المركبات ذاتية القيادية والتي ستغير شكل المواصلات الذي نشهده في يومنا هذا، فيما ناقشت لجنة التجارة الخارجية آلية عمل البرنامج الذكي للتجارة الخارجية للدولة، وهي منصة البيانات التي يتم تدريبها على خواص الذكاء الاصطناعي مع مراعاة أمن البيانات الرقمية للتنبؤ بمستقبل قطاع التجارة أخذاً بعين الاعتبار العوامل العالمية المختلفة.

تحديات

كما تناولت لجنة السياحة تحديات مشاركة البيانات وأهمية توحيد الجهود المختلفة لمشاركة البيانات وربطها بطرق آمنة لضمان أفضل خطط تشغيلية للأنظمة الرقمية وربط المبادرات النوعية المعنية بقطاع البيئة والاستدامة لتكثيف الجهود المشتركة تماشياً مع عام الاستدامة 2023 والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد وتصميم أفكار جديدة ومبادرات نوعية تحقق أهداف دولة الإمارات في هذا الشأن.

مبادرات

وأعلنت لجنة قطاع الصحة استكمال جميع المبادرات النوعية المختلفة، كما استعرضت اللجنة منصة «تطمين» للقطاع الدوائي، المنصة الوطنية للتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والتي تسهم في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى لرفع كفاءة الخدمات الصحية والذكية بالوزارة.

وناقشت لجنة قطاع الصناعة استكمال عدد من المشاريع النوعية كما استعرضت برنامج مركز التمكين ومبادرة «صنع في الإمارات» التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين والمبتكرين للمشاركة وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة وجائزة مصنع المستقبل، الجائزة السنوية التي تهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتسليط الضوء على أهم المشاريع التكنولوجية التحولية في القطاع الصناعي.

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