المصدر: دبي - البيان

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أعلن المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، عن فتح باب الترشيحات لجوائز القمة الشرطية العالمية 2024، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 حتى 7 مارس من العام المقبل، ضمن 10 فئات تهدف القمة من خلالها، إلى الاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكل العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

ريادة

وقال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، إن جوائز القمة نجحت خلال العامين الماضيين في استقطاب مئات المشاركات من العاملين في مجالات إنفاذ القانون، والدفع بهم لإبراز جهودهم الشرطية والأمنية لتكون نموذجاً بين نظرائهم في المجال، إلى جانب تمكننا ومن خلال هذه الجوائز، من الاحتفاء بما قدموه من خدمات جليلة وتضحيات خلال مسيرتهم الطويلة، وتقدير هذه الجهود أمام القيادات والأجهزة الشرطية العالمية.

جوائز

وأشار العميد المعلا، إلى أن جوائز القمة أضافت هذا العام 3 فئات أخرى، لتضم الجوائز بذلك 10 فئات، تتمثل في جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، وجائزة أفضل تطبيق شرطي، وجائزة التميز في خدمة العملاء، وجائزة التميز في السلامة المرورية.

وأشار إلى أن الموعد النهائي لاستقبال المشاركات ينتهي في 2 من نوفمبر من العام الجاري، وبإمكان الراغبين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر الرابط الإلكتروني https://www.worldpolicesummit.com/world-police-awards/awards/ في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية.

النسخة الثالثة

يذكر أن القمة العالمية الشرطية 2024، تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول، يتبادلون المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في قرابة 140 جلسة.

إلى جانب تخصيصها لمعرض دولي يسلط الضوء على أبرز الأدوات الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الداعمة لعمليات مكافحة الجريمة في كل مكان.

وتعد القمة العالمية الشرطية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.

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