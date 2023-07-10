«الطوارئ والأزمات» تبحث تعزيز التواصل الوطني والمحلي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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زار علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث رؤساء فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين المستويين الوطني والمحلي، وذلك بحضور الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة.

وعقد النيادي اجتماعات مع قادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية وهم اللواء سيف الزري الشامسي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أم القيوين، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة.

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