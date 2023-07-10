عبدالله المري يقلّد محمد بن فهد وسام «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قلّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» للواء متقاعد الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، لدوره القيادي وإنجازاته المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة حدث «إكسبو 2020 دبي» العالمي الكبير، تقديراً وعرفاناً بجهوده في فترة الاستعدادات والتحضيرات، وفي أثناء الحدث وبعد انتهائه.

وجاء تقليد الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، الذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

ومن جانبه عبر اللواء متقاعد محمد أحمد بن فهد عن شكره وتقديره البالغ بهذا التشريف والتكريم، الذي يُعد فخراً واعتزازاً لكل من أسهم في إنجاح حدث إكسبو 2020 العالمي.

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