«أبوظبي التقني» يحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم احتفالات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق 15 يوليو من كل عام.

وينظم المركز فعاليات متنوعة تتواصل لمدة ثلاثة أيام في ياس مول بأبوظبي، بمشاركة نخبة من طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية وطلبة بوليتكنك أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي التقني» وفريق مهارات الإمارات، الذين يستعرضون أمام جمهور ياس مول؛ تخصصاتهم في التمريض والإسعاف والأشعة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مهارات مهنية وفنية تتيح للشباب فرصة مهارات التعليم والتدريب التقني.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن «أبوظبي التقني» يسعى من خلال الاحتفالات إلى تجسيد أهمية تزويد الشباب بالمهارات والإمكانات التي تؤهلهم لشغل المهن المؤثرة في المجتمع وسوق العمل، ووظائف المستقبل.

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