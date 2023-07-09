طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً نهارا ورطب ليلاً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 06:37، والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 01:05 .

بحر عمان: متوسط، يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 80 20

دبي 45 34 70 25

الشارقة 45 34 65 20

عجمان 43 33 65 20

أم القيوين 44 31 65 20

رأس الخيمة 45 31 55 15

الفجيرة 37 30 95 55

العـين 47 33 50 10

ليوا 48 29 55 10

الرويس 44 29 70 15

السلع 44 29 75 10

دلـمـا 39 29 80 20

طنب الكبرى 38 33 85 55

طنب الصغرى 38 33 85 55

أبو موسى 38 33 85 55

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