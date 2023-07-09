حمدان بن محمد يعلن إنجاز بلدية دبي توزيع 3200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي

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تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وضمن ملف الإسكان، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انتهاء بلدية دبي من توزيع 3,200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي..

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد وتوجيهاته المستمرة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وضمن ملف الإسكان، أنجزت بلدية دبي توزيع 3,200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي.. مستمرون في تسخير كل الإمكانيات من أجل راحة المواطنين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والأسري".

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