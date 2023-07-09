أحمد بن محمد: دبي ترسخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش في العالم بمبادرات تسعد الجميع

المصدر: دبي - البيان

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شكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام فرق العمل في بلدية دبي على مبادرة شواطئ السباحة الليلية والحرص على توفير هذه التجربة لأصحاب الهمم من خلال كوادر متخصصة مع تبني تقنيات ذكية لضمان راحة وسلامة جميع المرتادين. وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: أن هذه الخطوة من شأنها أن ترسخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش في العالم عبر مبادرات نوعية ومشاريع تُسعد المجتمع.

حيث دون سموه: نشكر فرق العمل في بلدية دبي على مبادرة شواطئ السباحة الليلية والحرص على توفير هذه التجربة لأصحاب الهمم من خلال كوادر متخصصة مع تبني تقنيات ذكية لضمان راحة وسلامة جميع المرتادين … خطوة جديدة تعكس مساعي دبي لترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش في العالم عبر مبادرات نوعية ومشاريع تُسعد المجتمع.

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