إنجاز المرحلة الأولى لمشروع شارع الاتحاد في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المرحلة الأولى من مشروع شارع الاتحاد، لتفتح الجسر أمام حركة المركبات من شارع عجمان الحدودي وحتى تقاطع شارع الشيخ خليفة.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة تمكنت من إنجاز أولى المراحل قبل الموعد المحدد لإتمامها، وذلك في إطار حرصها الدائم على ضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مبيناً ان العمل تواصل بشكل دؤوب منذ بداية الأعمال التطويرية في شهر يوليو من العام الماضي 2022 وحتى الآن.



50 %

وقال، إن الدائرة وفرت 5 مسارات توافقاً مع حجم الاستخدام بما يضمن استيعاب الشارع 16 ألف مركبة في الساعة، كما ويقلل نسبة الرحلة بمقدار %50، مثمناً جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تعمل لإنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.



3 مسارات



من جهته أوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أن العمل بالمشروع سيستمر لإنجازه بالكامل، ليتضمن إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من 3 مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة ، مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة الى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة، مبينًا أن المشروع سيسهم في خدمة مشاريع البنية التحتية المنفذة في الامارة ومن بينها مشروع تطوير منطقة النعيمية، وتحسين مداخل الإمارة الجاري تطويرها في منطقة التلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، كما ويخدم المشروع أعمال التطوير المستقبلية لشارع الاتحاد.

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