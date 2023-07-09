افتتاح مستشفى ميداني إماراتي في تشاد دعماً للاجئين من الأشقاء السودانيين

المصدر: وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بشأن إنشاء مستشفى ميداني في جمهورية تشاد دعماً للاجئين من الأشقاء السودانيين، بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قام سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، اليوم بافتتاح المستشفى الميداني بمدينة أمدجراس التشادية بحضور وزير الصحة التشادي وعدد من المسؤولين الحكوميين التشاديين وممثلين عن المؤسسات الإماراتية المشرفة على تنفيذ المشروع والفريق الطبي الإماراتي.

وصرح سعادة الشامسي بأن افتتاح المستشفى يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في جمهورية السودان الشقيقة منذ مطلع أبريل الماضي، ودعماً لجهود تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم.

وأوضح سعادته أن إنشاء المستشفى يهدف إلى مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للحد من وطأة المعاناة التي يعيشها اللاجئون، وفي إطار الحرص الدائم على تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمنكوبين والمتضررين وخصوصا للفئات الأكثر تأثرا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات تراقب الأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق وتأثيراتها على الدول المجاورة، وتسعى من خلال مؤسساتها الإنسانية إلى تقديم كافة أوجه الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتأمل أن يساهم المستشفى الميداني في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء السودانيين.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأحداث في السودان سيرت جسراً جوياً وبحرياً نقل قرابة 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة إلى كل من بورتسودان في السودان لدعم المتضررين في الداخل السوداني، وإلى جمهورية تشاد لدعم اللاجئين من الأشقاء السودانيين.

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