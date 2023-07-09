بلدية الظفرة تطلق مشاريع ومبادرات استدامة

المصدر: (الظفرة - وام)

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تواصل بلدية منطقة الظفرة إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي أسهمت وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها مشروع إنشاء وتطوير حدائق الأحياء السكنية الترفيهية، حيث تم إنشاء 41 حديقة جديدة، ليرتفع عدد الحدائق إلى 79 حديقة.

وتغطي المساحة الإجمالية للحدائق ما يزيد على مليوني متر مربع.

وتضم الحدائق والمرافق 54 مجمعاً للألعاب، و25 موقفاً لعربات الطعام المزودة بالخدمات، و23 منطقة شواء، و30 ملعباً متعدد الاستخدامات، منها ملاعب لكرة القدم والكرة الطائر، و15 مساراً للجري، إلى جانب توفير 46 ممشى، و36 منطقة ألعاب لياقة بدنية، و11 مساراً للدراجات الهوائية، وضمن المشاريع للعام الحالي والأعوام المقبلة استيفاءً لمتطلبات استراتيجية المعيشة سيتم إنشاء 39 حديقة. وحصلت حدائق بلدية منطقة الظفرة على 6 جوائز عالمية في مجال الاهتمام بالحدائق العامة.

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