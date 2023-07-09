مبادرة «قديمكم جديدنا» تبهج 75 يتيماً

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

مكنت مبادرة «قديمكم جديدنا» الخيرية الخاصة 75 طفلاً يتيماً من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع كسوة العيد ومبالغ نقدية عليهم، انطلاقاً من مضامينها الهادفة التي تستند إلى ضرورة وأهمية مشاركة القطاع الخاص بالدور الاجتماعي والالتزام بالمسؤولية المجتمعية.

قيم إماراتية

وأوضح عبيد راشد المطوع المدير التنفيذي للمبادرة، أن مبادرتهم تندرج في إطار العمل التطوعي الذي يحمل في طياته خطة استراتيجية سنوية للخدمة المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات المجتمعية، بالتعاون مع العديد من الجمعيات والهيئات والمنظمات في جميع أنحاء الدولة.

وحول القيم التي يعتمدونها في عملهم أوضح أنها تشمل قيم وثقافة العطاء، الذي يعني الإيمان بأهمية العطاء والتضحية لخدمة الآخرين في المجتمع وتحقيق الخير العام، والتعاون عبر العمل على تعزيز التعاون والشراكة مع الجميع، بما في ذلك الجمعيات والهيئات والمتطوعين والمؤسسات الأخرى، لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والتأثير الإيجابي.

بالإضافة إلى الشفافية في جميع جوانب العمل، بما في ذلك التعامل مع التبرعات وتوجيهها بطريقة مسؤولة. وأضاف إن القيم المعتمدة تشمل أيضاً الاستدامة بتطبيق هذا المفهوم في المبادرات لتعزيز جودة حياة المجتمع، والابتكار والاستباقية بالسعي دائماً إلى التجديد والابتكار في مجال المبادرات الخيرية، والوصول إلى فئات كبيرة من المجتمع.

الأهداف

وحول أهداف المبادرة، أشار المطوع إلى أنها تتمثل في الرعاية الاجتماعية الهادفة وفق أفضل الممارسات، وتقديم المساعدات للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تحسين حياة الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل الأيتام، المسنين، أصحاب الهمم، الفقراء، والأقل حظاً، ودعم التعليم والتدريب الهادف، وحماية البيئة والاستدامة عبر تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة.

وتنفيذ مشاريع استدامة تهدف إلى الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضاف إن الأهداف تتضمن أيضاً تعزيز التنمية الاجتماعية عبر المساهمة في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسعي لمجتمع متلاحم مبادر للمسؤولية المجتمعية.

فريق العمل

وأفاد أن تنفيذ البرامج والمبادرات يستند إلى طاقم إداري مكون من 8 موظفين وفريقين تطوعيين يضم كل منهما 20 متطوعاً، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى في الفترة الحالية إلى توقيع اتفاقيات مع شركاء من منظمات وهيئات وجمعيات ومؤسسات تعليمية، لتقديم خدمات مجتمعية وفعاليات تنمية مستدامة ونشاطات اجتماعية، لافتاً إلى قيام المبادرة خلال أقل من شهر بعقد اتفاقيات مع جمعية أم القيوين الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، حيث تم من خلالهما تقديم مبادرة «كسوة العيد» لعدد من أيتام الجمعيتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز