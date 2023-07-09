شرطة دبي تكرّم موظفاً لتميزه 20 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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كرّم العقيد هشام السويدي رئيس مجلس العلماء في شرطة دبي، بحضور نائبه النقيب خبير عبدالله البستكي، كولن باير، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة في شرطة دبي، التي امتدت لمدة 20 عاماً.

وأثنى العقيد السويدي على جهود باير وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه، أثناء فترة عمله في إدارة المتفجرات، وكان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل.

وقدم العقيد السويدي والنقيب البستكي لباير شهادة شكر وعرفان وهدية، تقديراً لما قدمه طوال فترة عمله.

من جانبه،أعرب كولن باير عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من العسكريين والمدنيين.

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