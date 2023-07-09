5 آلاف أسرة استفادت من أضاحي «بيت الخير»

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، حرص الجمعية على إسعاد الأسر المواطنة الأقل دخلاً في الأعياد والمناسبات من خلال برنامجها المجتمعي «فرحة» الذي يشكل قيمة مضافة لما تقدمه الجمعية للأسر المسجلة في قاعدة بياناتها والأسر أو الحالات التي تحتاج إلى دعم طارئ.

وذكر العوضي أن «بيت الخير» خلال العيد ذبحت 2000 أضحية، بقيمة مليون و300 ألف درهم ووزعتها على نحو 5000 أسرة وحالة محتاجة، بجانب توزيع عيديات بنحو مليون و400 ألف درهم على 928 أسرة، مع توزيع الدعم النقدي الذي تقدمه الجمعية للأسر المواطنة المسجلة بشكل شهري، تعزيزاً لظروفها المعيشية خلال أيام العيد الكبير، والذي تصل قيمته الشهرية إلى مليون و400 ألف درهم، تستفيد منها 937 أسرة بما فيها أسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم.

وقال المدير العام إن الجمعية تقدم برنامج فرحة دعماً خاصاً للأسر بمناسبة عيد الأضحى، من خلال مشروع الأضاحي السنوي الذي يعنى بإحياء شعيرة الأضحية، وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع المقاصب المعتمدة، وفق أفضل المعايير الصحية والبيئية، بالإضافة إلى مشروع العيدية الذي يوزع هدايا نقدية على أبناء الأسر الأشد احتياجاً كعيدية ينعمون بها لتسعدهم خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تنشيط المشاريع المستمرة والموازية التي تعزز معاش الأسر.

وأضاف: سارعت الجمعية إلى تلبية طلبات المساعدة الطارئة للمعسرين وذوي الظروف الإنسانية والعجز المالي الذي يتهدد استقرارهم المعاشي بما قيمته 3 ملايين و100 ألف.

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