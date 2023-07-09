مجلس ضاحية الخالدية يوزع 210 أضاحي

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة مبادرته «أضحيتي لأهلي»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وحققت المبادرة نمواً لافتاً على العام الماضي بتوزيع 210 أضاحي مذبوحة، مغلفة ومبردة على الأسر المتعففة من أهالي الضاحية.

وتأتي المبادرة تعزيزاً للتعاون المشترك مع الجهات الخيرية في الإمارة، وترجمة لأوجه الإحسان وبث البهجة والسرور على قلوب الأسر المستحقة من أهالي الضاحية.

وأكد خلفان سعيد المري رئيس المجلس أن توفير الأضاحي يعتبر مؤونة للأسر في منازلهم، «لذا أطلق المجلس هذه المبادرة إيماناً بدوره الإنساني تجاههم وتحقق الأهداف المرجوة، لتوفير سبل العيش الكريم، ما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنشاء مجالس الضواحي، وحرصه على قيام المجالس بأدوارها المجتمعية».

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