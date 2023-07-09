9 آلاف كفارة يمين وزعتها «الشارقة الخيرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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صرفت جمعية الشارقة الخيرية 9000 كفارة يمين لمستحقيها داخل الدولة منذ مطلع العام الجاري، بإجمالي بلغ 1.3 مليون درهم، حيث يُعدّ مشروع كفارة اليمين أحد المشاريع المهمة الذي توفر من خلاله الجمعية نافذة أمام الراغبين في إخراج كفاراتهم المستحقة عنهم لتوصيلها إلى مستحقيها شأنها شأن بقية المساعدات التي تقوم بها الجمعية مثل دعم الأسر المتعففة والطلبة والأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج وطلبة العلم.

احتياجات

وقال عبدالله سيف بن هندي رئيس قطاع الخدمات المؤسسية إن مشروع الكفارة ينطلق من معرفة الجمعية بأحوال الأسر المستحقة التي لا تستطيع توفير جميع الاحتياجات المعيشية، كما أنه بوابة ميسرة أمام الذين وجبت عليهم الكفارات التي يتم تحصيلها من الراغبين في إخراجها بصورة نقدية بقيمة 150 درهماً للكفارة الواحدة بحسب المراجع الشرعية.

طرود

وأكد أنه يتم صرف الكفارات في صورة طرود غذائية للمستحقين المدرجين في سجلات الجمعية التي توفر منافذ ووسائل موسعة أمام المتبرعين لتسليم كفاراتهم سواء عبر الكوبونات الإلكترونية أو التحويلات البنكية أو الدفع عبر بطاقة الائتمان أو من خلال الموقع الإلكتروني وهي بوابات ميسرة وسلسة يمكن للمتبرعين الاستفادة بها في تسليم قيمة الكفارات إلى الجمعية لتتولى توصيلها إلى مستحقيها.

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