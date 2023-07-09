الإمارات تستعد للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  

المصدر: دبي - وام

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أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أن تقدم دولة الإمارات على مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء، والحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً،من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات والكوكب.

جاء ذلك خلال الورشة التحضيرية، التي نظمتها الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع فريق مؤتمر الأطراف COP28، استعداداً لمشاركة وفد دولة الإمارات في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، حيث يعرض الوفد في نيويورك منجزات دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، إلى جانب عدد من المبادرات والأفكار والمشاريع الدولية، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المجتمعات للأهداف العالمية بحلول عام 2030.

وقال لوتاه: إن إعلان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة شكل رافعة لجهود كل المؤسسات والفرق العاملة على تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وحافزاً لتعزيز مشاركة الفعاليات الاقتصادية وقطاعات الأعمال ومجتمع الإمارات بكل فئاته وشرائحه في مسار تحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الورشة التحضيرية ممثلون عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة من مختلف القطاعات، ومكتب مؤتمر الأطراف COP28، وبرنامج القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

واستعرض المشاركون في الورشة آليات تقديم نموذج الإمارات الرائد في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وسبل مشاركة هذا النموذج مع الدول الصديقة، عبر شراكات استراتيجية نوعية تؤثر إيجاباً على الأفراد والمؤسسات والمجتمعات والكوكب.

رؤية

وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، في كلمته خلال الورشة: «رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائماً على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حرصاً على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية، واصفا ًأهداف التنمية المستدامة بأنها مترابطة في ما بينها وتبني معاً مستقبلاً مستداماً»؛ وقال: «ندرك جميعاً أهمية هذه الأهداف في حماية الموارد الثمينة لكوكبنا، فهي توفر إطار عمل شاملاً لتوجيه العالم في مسارات الحفاظ على البيئة، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ الاستدامة البيئية، وتحفيز التفكير الشامل المنظم، ورسم رؤية بعيدة المدى للتنمية المستدامة».

استعدادات

كما شهدت الورشة، التي انعقدت في مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي عرضاً توضيحياً لاستعدادات مؤتمر الأطراف COP28؛ واستعرضت صابرين رحمن، مديرة إدارة الشراكات في COP28، التقدم الملحوظ، الذي حققه COP28 على صعيد الشراكات بين دولة الإمارات، ودول عديدة حول العالم في مبادرات وبرامج مناخية نوعية.

وسجل المنتدى السياسي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك العام الماضي تقديم الوفد الحكومي الإماراتي تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات حول ما حققته على صعيد عدد من أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً، بمشاركة عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم إلى توفير منصة للحوار المستمر للنهوض بالتنمية المستدامة.

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