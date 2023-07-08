«رافد» تسجل 822 حادثاً في الشارقة خلال العيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت شركة رافد لحلول المركبات في الشارقة عن تسجيل 822 حادثاً مرورياً بسيطاً، تم الإبلاغ عنها خلال عطلة عيد الأضحى.



وسجل 711 حادثاً عبر الدوريات المنتشرة في المدينة، فيما تم تسجيل 93 حادثاً عن طريق تطبيق الشركة، و18 حادثاً ضد مجهول.



وأصدرت الدوريات وإدارة العمليات تخطيط الحوادث المرورية بأنواعها كافة ومتابعتها ضمن المهام الموكلة إليها.



وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي للشركة لحلول المركبات لـ «البيان»، إنه تم تسجيل أعداد متفاوتة من الحوادث البسيطة خلال أيام العيد، وأكد أن الـ 27 من يونيو كان الأكثر تسجيلاً للحوادث، كما أن متوسط زمن الاستجابة الأقصى للحوادث خلال تلك الفترة بلغ نحو 10 دقائق، وإن أبرز أسباب الحوادث المرورية الانشغال بالهاتف.

غياب التركيز



وأوضح المدفع، أن مسببات الحوادث المرورية التي تم رصدها خلال العيد، تعود إلى أسباب عدة أبرزها غياب التركيز والانشغال بالهاتف خلال القيادة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم الالتزام بخط السير الإلزامي للمركبات، مبيناً أن فترات عطلات الأعياد تشهد خلالها الطرق ازدحاماً ملحوظاً.

تعزيز



وأضاف إن «رافد» تعمل بجهود مضاعفة على تعزيز الوعي المروري وتقديم الدعم والمساعدة للسائقين في حالات الطوارئ والحوادث البسيطة، إذ بلغ متوسط زمن الاستجابة الأقصى للحوادث خلال تلك الفترة نحو 10 دقائق.

سلامة مرورية



وقال المدفع، إن الشركة تشدد على أهمية أن يأخذ الجميع على محمل الجد السلامة المرورية والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على سلامة الجميع على الطرق، وتشدد كذلك على أن تعزيز الثقافة المرورية والالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية هما الطريق الوحيد لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة في إمارة الشارقة، وحماية حياة الناس وممتلكاتهم من الحوادث المرورية المؤلمة والمدمرة.

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