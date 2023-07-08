شرطة المدينة برأس الخيمة: صفر وفاه لكل 100 ألف من السكان

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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كشفت نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرئيسية لمركز شرطة المدينة في رأس الخيمة، للعام الحالي 2023، عن تسجيل نسبة مؤشر الوفيات على الطرق صفر وفاه لكل 100 ألف من السكان خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدوريات المرورية العاملة بالمركز بالشراكة مع دوريات الضبط المروري بإدارة المرور والدوريات لضبط أمن الطريق والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بأهمية المبادرات والبرامج الجنائية والمرورية التي يطبقها مركز شرطة المدينة الشامل لتعزيز استدامة جودة الحياة الأمنية في منطقة اختصاص المركز.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي تأتي في إطار برنامج التفتيش السنوي للقيادة العامة للاطمئنان على سير إجراءات العمل، بهدف الوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث بالمركز، رافقه خلال الزيارة أعضاء فريق التفتيش السنوي، وكان في استقباله، العقيد أحمد عبدالله جكه - مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم د. يوسف عبدالله الطنيجي - رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وكافة الضباط والعاملين بالمركز.



واطلع اللواء بن علوان على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرئيسية لمركز شرطة المدينة للعام الحالي 2023، حيث بلغت نسبة مؤشر الوفيات على الطرق صفر وفاه لكل 100 ألف من السكان خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما تم استعراض نتائج خدمات مركز الشرطة في هاتفك، ونظام تخطيط الحوادث المرورية الذكي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مراكز الشرطة، ومبادرة واصل المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، مؤكداً خلال الجولة التفقدية على الدور الأمني الكبير الذي يقوم به المركز في منطقة اختصاصه، وموجهاً بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ورفع رضا وسعادة المتعاملين وتسهيل وتقديم الخدمات لهم بكفاءة وفاعلية، والتقيد بالقيم المؤسسية لوزارة الداخلية، من أجل تعزيز جودة الحياة الأمنية لكافة افراد وشرائح المجتمع.

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