طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً وشمالاً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط شمالاً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند الساعة 05:32 و الجزر الأول عند الساعة 11:26 و الجزر الثاني عند الساعة 23:45.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 03:10

و الجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 80 20

دبي 42 34 60 25

الشارقة 42 34 65 20

عجمان 42 33 65 20

أم القيوين 42 31 65 20

رأس الخيمة 45 31 55 15

الفجيرة 36 30 85 65

العـين 46 33 40 10

ليوا 47 29 80 10

الرويس 44 29 80 15

السلع 44 29 80 10

دلـمـا 39 29 80 20

طنب الكبرى 38 33 85 55

الصغرى 38 33 85 55

أبو موسى 38 33 85 55

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